В Спас-Деменском округе женщину оштрафовали за оскорбления соседки

В Спас-Деменском округе произошёл бытовой конфликт: соседка по подъезду неоднократно оскорбляла жительницу дома, унижая её достоинство.

Пострадавшая обратилась в прокуратуру — там провели проверку и подтвердили факт оскорблений.

В отношении обидчицы завели административное дело, и суд назначил ей штраф — 3 тысячи рублей.