В Спас-Деменском округе женщину оштрафовали за оскорбления соседки
В Спас-Деменском округе произошёл бытовой конфликт: соседка по подъезду неоднократно оскорбляла жительницу дома, унижая её достоинство.
Пострадавшая обратилась в прокуратуру — там провели проверку и подтвердили факт оскорблений.
В отношении обидчицы завели административное дело, и суд назначил ей штраф — 3 тысячи рублей.
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