Пенсионер из Жиздры получил компенсацию после нападения бродячей собаки

В Жиздре на пожилого мужчину напала бездомная собака — она укусила его за правую ногу. У пенсионера осталась ссадина на бедре, ему пришлось обратиться за медицинской помощью.

Прокуратура Жиздринского района проверила, как в округе следят за обращением с животными, и подала в суд иск: потребовала, чтобы администрация округа выплатила пострадавшему 20 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Суд согласился с доводами прокуратуры и удовлетворил требование. Сейчас ведомство следит за тем, чтобы компенсацию действительно выплатили.