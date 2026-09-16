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Происшествия

Пенсионер из Жиздры получил компенсацию после нападения бродячей собаки

Дмитрий Ивьев
16.09, 12:47
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В Жиздре на пожилого мужчину напала бездомная собака — она укусила его за правую ногу. У пенсионера осталась ссадина на бедре, ему пришлось обратиться за медицинской помощью.

Прокуратура Жиздринского района проверила, как в округе следят за обращением с животными, и подала в суд иск: потребовала, чтобы администрация округа выплатила пострадавшему 20 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Суд согласился с доводами прокуратуры и удовлетворил требование. Сейчас ведомство следит за тем, чтобы компенсацию действительно выплатили.

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