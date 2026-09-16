В Калуге мужчина выломал двери троллейбуса
Инцидент произошел около 23:00 во вторник, 15 сентября, в районе перекрестка улиц Кирова и Рылеева.
- Пассажир в состоянии сильного алкогольного опьянения не оплатил проезд, нецензурно выражался, провоцировал водителя на конфликт и умышленно выламывал двери троллейбуса, - прокомментировали в «Управлении калужского троллейбуса».
Перевозчик просит сообщить о личности этого человека по телефону 50-76-77.
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