В Калуге мужчина выломал двери троллейбуса

Инцидент произошел около 23:00 во вторник, 15 сентября, в районе перекрестка улиц Кирова и Рылеева.

- Пассажир в состоянии сильного алкогольного опьянения не оплатил проезд, нецензурно выражался, провоцировал водителя на конфликт и умышленно выламывал двери троллейбуса, - прокомментировали в «Управлении калужского троллейбуса».

Перевозчик просит сообщить о личности этого человека по телефону 50-76-77.