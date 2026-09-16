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Происшествия

Калужанин получил полмиллиона рублей из-за падения на скользкой лестнице

Дмитрий Ивьев
16.09, 15:08
1 554
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В феврале 2025 года мужчина выходил из подъезда и поскользнулся на ступеньках — они были покрыты наледью. Он упал и сильно ударился спиной. В результате у него случились компрессионные переломы позвонков.

С февраля по июль мужчина проходил лечение и не мог нормально двигаться, привычный ритм жизни пришлось отложить, рассказали в прокуратуре.

Прокуратура встала на сторону пострадавшего и потребовала, чтобы управляющая компания компенсировала вред: выплатила деньги за моральный ущерб, покрыла расходы на лечение и заплатила штраф за нарушение прав потребителя.

Суд согласился с доводами прокуратуры и обязал компанию выплатить мужчине 400 тысяч рублей за моральный вред, 100 тысяч рублей штрафа и 46 тысяч рублей на покрытие медицинских расходов.

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