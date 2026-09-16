По беспилотнику сбили в четырех округах Калужской области
Как сообщил губернатор региона Владислав Шапша, ПВО этой ночью 16 сентября работали в небе и Куйбышевского района, Барятинского, Кировского и Спас-Деменского муниципальных округов.
Согласно предварительной информации, пострадавших и разрушений удалось избежать.
Оперативные службы работают на месте падений осколков.
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