В Малоярославце мужчина специально сбил судебных приставов
Судебные приставы приехали к должнику, чтобы арестовать его грузовой фургон.
Мужчина не захотел отдавать имущество, сел за руль и совершил наезд на сотрудников, сообщили в понедельник, 14 сентября, в Управлении Следственного комитета по Калужской области.
Сейчас следователи разбираются в ситуации и проводят необходимые действия с подозреваемым.
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