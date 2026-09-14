В Малоярославце мужчина специально сбил судебных приставов

Судебные приставы приехали к должнику, чтобы арестовать его грузовой фургон.

Мужчина не захотел отдавать имущество, сел за руль и совершил наезд на сотрудников, сообщили в понедельник, 14 сентября, в Управлении Следственного комитета по Калужской области.

Сейчас следователи разбираются в ситуации и проводят необходимые действия с подозреваемым.