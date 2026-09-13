За сутки в двух ДТП на дорогах Калужской области пострадали два человека
В Калужской области 12 сентября зарегистрировали два дорожно-транспортных происшествия.
В авариях пострадали два человека. Сводку предоставило региональное УМВД.
Первое ДТП случилось ночью, в 01:00, в Калуге на улице Московской у дома 333 «д». Водитель «Лады Приоры» 2008 года рождения сбил пешехода – мужчину 1979 года рождения. Пострадавшему оказали медицинскую помощь.
Второе ДТП произошло утром, в 10:00, на 75-м километре трассы «Калуга – Серпухов». Водитель «Ссангйонга» 1963 года рождения не уступил дорогу и столкнулся с «Сеаз-11113-01» под управлением мужчины 1972 года рождения. В аварии пострадал водитель «Сеаза», ему также потребовалась помощь медиков.
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