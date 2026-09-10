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Медведя заметили возле дач в Калужской области

Дмитрий Ивьев
10.09, 14:25
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Предупреждение для жителей опубликовала 9 сентября администрация Дзержинского района.

Вечером 8 сентября опасного хищника видели в поселке Товарково. Медведь ходил по дачным участкам в СНТ «Угра-1» на улице Вишневой. Позже животное видели у местного завода в Промышленном микрорайоне.

Недавно также медведицу с медвежатами заметили на границе Медынского и Малоярославецкого округов вблизи Кудиновских хуторов.

В администрации подчеркнули, что животные выходят к людям из-за недостатка корма.

Калужан призвали не пытаться подкормить дикое животное или сфотографироваться с ним. Не нужно также бежать и поворачиваться спиной: человек может спастись, если будет медленно отступать назад.

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