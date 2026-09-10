В Калуге подросток пострадал в аварии на улице Тульской

Около 16:30 в среду, 9 сентября, авария произошла в районе дома №100.

По предварительной информации, 30-летний водитель «Хендая Солярис» выезжал с прилегающей территории и не пропустил электроскутер, которым управлял 42-летний калужанин.

Травмы получил 16-летний пассажир скутера. Подростка госпитализировали в травматологии детской областной больницы в Анненках, сообщили в полиции.