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Происшествия

В Калуге подросток пострадал в аварии на улице Тульской

Дмитрий Ивьев
10.09, 09:58
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Около 16:30 в среду, 9 сентября, авария произошла в районе дома №100.

По предварительной информации, 30-летний водитель «Хендая Солярис» выезжал с прилегающей территории и не пропустил электроскутер, которым управлял 42-летний калужанин.

Травмы получил 16-летний пассажир скутера. Подростка госпитализировали в травматологии детской областной больницы в Анненках, сообщили в полиции.

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