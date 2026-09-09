16 боеприпасов обезвредили в Калужской области
В регионе нашли снаряды времен Великой Отечественной войны, сообщили в среду, 9 сентября, в Главном региональном управлении МЧС.
В трех километрах от Бояновичей в Хвастовичском районе в лесу лежали 11 артиллерийских снарядов, три гранаты и одна минометная мина.
В Думиничском районе рядом с Чернышено обнаружили артиллерийский снаряд.
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