16 боеприпасов обезвредили в Калужской области

В регионе нашли снаряды времен Великой Отечественной войны, сообщили в среду, 9 сентября, в Главном региональном управлении МЧС.

В трех километрах от Бояновичей в Хвастовичском районе в лесу лежали 11 артиллерийских снарядов, три гранаты и одна минометная мина.

В Думиничском районе рядом с Чернышено обнаружили артиллерийский снаряд.