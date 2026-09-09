В Калуге водитель троллейбуса задержал подростка-зацепера
Инцидент произошел в районе дома №19 на улице Болдина.
Там была группа подростков, но поймать удалось одного, рассказали 9 сентября в «Управлении калужского троллейбуса».
К ответственности привлекут родителей школьника, личности остальных детей устанавливаются.
- Напоминаем подросткам и их родителям о том, что зацепинг несёт угрозу жизни и здоровью, а также подвергает опасности всех участников дорожного движения, - говорится в комментарии УКТ.
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