В Калуге водитель троллейбуса задержал подростка-зацепера

Инцидент произошел в районе дома №19 на улице Болдина.

Там была группа подростков, но поймать удалось одного, рассказали 9 сентября в «Управлении калужского троллейбуса».

К ответственности привлекут родителей школьника, личности остальных детей устанавливаются.

- Напоминаем подросткам и их родителям о том, что зацепинг несёт угрозу жизни и здоровью, а также подвергает опасности всех участников дорожного движения, - говорится в комментарии УКТ.