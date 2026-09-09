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В Калуге водитель троллейбуса задержал подростка-зацепера

Дмитрий Ивьев
09.09, 14:11
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Инцидент произошел в районе дома №19 на улице Болдина.

Там была группа подростков, но поймать удалось одного, рассказали 9 сентября в «Управлении калужского троллейбуса».

К ответственности привлекут родителей школьника, личности остальных детей устанавливаются.

- Напоминаем подросткам и их родителям о том, что зацепинг несёт угрозу жизни и здоровью, а также подвергает опасности всех участников дорожного движения, - говорится в комментарии УКТ.

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