В Калуге водитель «Лады» проехал на красный и врезался в троллейбус
Авария произошла примерно в 23:45 во вторник, 8 сентября, на светофоре рядом с конечной остановкой троллейбусов на улице Московской.
По предварительным данным, 21-летний водитель ВАЗ-2115 поехал на красный и столкнулся с троллейбусом.
Травмы получил сам молодой автомобилист. Врачи оказали ему помощь.
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