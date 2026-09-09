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Происшествия

В Калуге водитель «Лады» проехал на красный и врезался в троллейбус

Дмитрий Ивьев
09.09, 11:44
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Авария произошла примерно в 23:45 во вторник, 8 сентября, на светофоре рядом с конечной остановкой троллейбусов на улице Московской.

По предварительным данным, 21-летний водитель ВАЗ-2115 поехал на красный и столкнулся с троллейбусом.

Травмы получил сам молодой автомобилист. Врачи оказали ему помощь.

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