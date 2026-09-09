В Калуге водитель «Лады» проехал на красный и врезался в троллейбус

Авария произошла примерно в 23:45 во вторник, 8 сентября, на светофоре рядом с конечной остановкой троллейбусов на улице Московской.

По предварительным данным, 21-летний водитель ВАЗ-2115 поехал на красный и столкнулся с троллейбусом.

Травмы получил сам молодой автомобилист. Врачи оказали ему помощь.