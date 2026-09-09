Водитель «Ауди» погиб в лобовом ДТП на трассе М3 «Украина» в Калужской области
Авария произошла в ночь на среду, 9 сентября, сообщили в полиции.
По предварительным данным, около 2:40 ночи недалеко от поворота на село Брынь 49-летний водитель «Ауди» выехал на встречную полосу и врезался в грузовик ЗАМС.
Водитель «Ауди» погиб.
Точные обстоятельства этого происшествия ещё устанавливаются.
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