Водитель «Ауди» погиб в лобовом ДТП на трассе М3 «Украина» в Калужской области

Авария произошла в ночь на среду, 9 сентября, сообщили в полиции.

По предварительным данным, около 2:40 ночи недалеко от поворота на село Брынь 49-летний водитель «Ауди» выехал на встречную полосу и врезался в грузовик ЗАМС.

Водитель «Ауди» погиб.

Точные обстоятельства этого происшествия ещё устанавливаются.