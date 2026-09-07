В Калужской области девушка перевернулась на «Пежо»

Около 7:40 утра в воскресенье, 6 сентября, авария произошла на дороге Малоярославец – Боровск, рассказали в полиции.

По предварительной информации, 25-летняя девушка ехала на «Пежо» и не справилась с управлением.

Машина оказалась в кювете и перевернулась.

Травмы получила сама автомобилистка. Врачи оказали ей помощь.