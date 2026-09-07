В Калужской области девушка перевернулась на «Пежо»
Около 7:40 утра в воскресенье, 6 сентября, авария произошла на дороге Малоярославец – Боровск, рассказали в полиции.
По предварительной информации, 25-летняя девушка ехала на «Пежо» и не справилась с управлением.
Машина оказалась в кювете и перевернулась.
Травмы получила сама автомобилистка. Врачи оказали ей помощь.
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