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Происшествия

В Калужской области девушка перевернулась на «Пежо»

Дмитрий Ивьев
07.09, 08:33
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Около 7:40 утра в воскресенье, 6 сентября, авария произошла на дороге Малоярославец – Боровск, рассказали в полиции.

По предварительной информации, 25-летняя девушка ехала на «Пежо» и не справилась с управлением.

Машина оказалась в кювете и перевернулась.

Травмы получила сама автомобилистка. Врачи оказали ей помощь.

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