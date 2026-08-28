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Происшествия

Инвалиду из Кирова возместят 950 тысяч рублей за сгоревшее имущество

Дмитрий Ивьев
28.08, 08:57
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В Кирове суд обязал виновника пожара выплатить 950 тысяч рублей местному жителю с инвалидностью. Из‑за огня у мужчины сгорели гараж и машина.

Виновный не захотел возместить ущерб добровольно, поэтому в дело вмешалась прокуратура.

Прокурор подал иск в суд — и тот полностью удовлетворил требования. Теперь деньги должны быть выплачены пострадавшему.

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