Инвалиду из Кирова возместят 950 тысяч рублей за сгоревшее имущество

В Кирове суд обязал виновника пожара выплатить 950 тысяч рублей местному жителю с инвалидностью. Из‑за огня у мужчины сгорели гараж и машина.

Виновный не захотел возместить ущерб добровольно, поэтому в дело вмешалась прокуратура.

Прокурор подал иск в суд — и тот полностью удовлетворил требования. Теперь деньги должны быть выплачены пострадавшему.