В Калуге перевернулся «Лифан»

Авария произошла утром в среду, 6 мая, на территории СНТ «Березка» в селе Росва.

Фото с места ДТП опубликовало Главное управление МЧС по Калужской области.

По предварительной информации, водитель легкового автомобиля «Лифан» не справился с управлением. Машина съехала в кювет и перевернулась.

Спасатели сообщают об одном пострадавшем человеке. Точные обстоятельства ещё устанавливаются.