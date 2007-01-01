733 боеприпаса времен войны нашли в Калужской области
Вечером во вторник, 5 мая, об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области.
В Медыни на улице Калужской обезврежены 652 артиллерийских снаряда.
В лесу рядом с деревней Стененки Юхновского района обнаружены 42 боеприпаса.
У деревни Захарово Износковского района спасатели также обезвредили 38 снарядов.
Ещё одна минометная мина найдена в деревне Верхняя Песочня Кировского района.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь