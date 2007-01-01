733 боеприпаса времен войны нашли в Калужской области
733 боеприпаса времен войны нашли в Калужской области

Дмитрий Ивьев
06.05, 09:31
Вечером во вторник, 5 мая, об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области.

В Медыни на улице Калужской обезврежены 652 артиллерийских снаряда.

В лесу рядом с деревней Стененки Юхновского района обнаружены 42 боеприпаса.

У деревни Захарово Износковского района спасатели также обезвредили 38 снарядов.

Ещё одна минометная мина найдена в деревне Верхняя Песочня Кировского района.

