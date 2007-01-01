В Калуге подросток-мотоциклист получил тяжелые травмы в ДТП
В Калуге подросток-мотоциклист получил тяжелые травмы в ДТП

Дмитрий Ивьев
05.05, 16:00
Во вторник, 6 мая, прокуратура региона сообщила о направлении в суд уголовного дела, которое возбудили в отношении 28-летнего мужчины после аварии в июне прошлого года.

По версии следствия, он за рулем «Рено» с Тульского шоссе поворачивал налево на Энергетиков и врезался во встречного мотоциклиста.

На байке ехал подросток. У него врачи зафиксировали тяжелые травмы.

Водителю «Рено» грозит до двух лет лишения свободы.

