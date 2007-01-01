За сутки в трёх авариях на дорогах Калужской области пострадали четыре человека
За сутки случилось три аварии, в которых травмы разной степени тяжести получили четыре человека.
Одно из ДТП произошло в Жиздринском районе. В 17:00 на Лесной улице деревни Коренево, водитель мопеда «Orion City» 1971 года рождения не справился с управлением и съехал в кювет. Пострадал сам мужчина.
Второй случай случился в то же время на трассе А-130 «Москва — Малоярославец — Рославль». На 288 километре + 950 метров водитель «Citroen C-Elysee» 1973 года рождения потерял контроль над машиной и улетел в кювет. Травмы получили он сам, и его пассажир - женщина 1975 года рождения. Обоим помогли врачи.
Третья авария произошла вечером, в 20:20, в городе Людиново на проспекте Машиностроителей. Водитель «Лады 2117230» 1987 года рождения вылетел на встречную полосу и врезался в «ВАЗ 2115». За рулём второй машины был молодой человек 2004 года рождения. Он и стал пострадавшим в этом столкновении.
Всем пострадавшим медики оказали помощь.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!