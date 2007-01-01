Главная Новости Происшествия В Перемышльском районе двое человек погибли и четверо пострадали в ДТП
В Перемышльском районе двое человек погибли и четверо пострадали в ДТП

Евгения Родионова
02.05, 19:12
В субботу, 2 мая, прокуратура Калужской области сообщила о дорожно-транспортном происшествии нав автомобильной дороге Голодское-Суворов-Одоев.

Авария произошла в 16 часов. Столкнулись минивэн «Хендай Старекс» и «Греат Валл Поер».

Один пассажир минивэна погиб на месте. Одна женщина скончалась в больнице. Четверо пассажиров получили травмы, им оказывают помощь.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

