В Перемышльском районе двое человек погибли и четверо пострадали в ДТП
В субботу, 2 мая, прокуратура Калужской области сообщила о дорожно-транспортном происшествии нав автомобильной дороге Голодское-Суворов-Одоев.
Авария произошла в 16 часов. Столкнулись минивэн «Хендай Старекс» и «Греат Валл Поер».
Один пассажир минивэна погиб на месте. Одна женщина скончалась в больнице. Четверо пассажиров получили травмы, им оказывают помощь.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
