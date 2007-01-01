В районе 906 базы нашли снаряды времен ВОВ

Об этом в субботу, 2 мая, сообщили в региональном управлении МЧС России по Калужской области.

Их нашли в лесу.

Всего специалисты обезвредили 17 единиц. Из них 14 артиллерийских снаряда, одна минометная мина и два взрывателя.

Калужанам напоминают, что при обнаружении снаряда нельзя трогать и пытаться обезвредить. Необходимо обратиться по телефону «112», «01», с мобильного «101».