В районе 906 базы нашли снаряды времен ВОВ
Об этом в субботу, 2 мая, сообщили в региональном управлении МЧС России по Калужской области.
Их нашли в лесу.
Всего специалисты обезвредили 17 единиц. Из них 14 артиллерийских снаряда, одна минометная мина и два взрывателя.
Калужанам напоминают, что при обнаружении снаряда нельзя трогать и пытаться обезвредить. Необходимо обратиться по телефону «112», «01», с мобильного «101».
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь