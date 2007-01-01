Главная Новости Происшествия В районе 906 базы нашли снаряды времен ВОВ
В районе 906 базы нашли снаряды времен ВОВ

Евгения Родионова
02.05, 13:38
Об этом в субботу, 2 мая, сообщили в региональном управлении МЧС России по Калужской области.

Их нашли в лесу.

Всего специалисты обезвредили 17 единиц. Из них 14 артиллерийских снаряда, одна минометная мина и два взрывателя.

Калужанам напоминают, что при обнаружении снаряда нельзя трогать и пытаться обезвредить. Необходимо обратиться по телефону «112», «01», с мобильного «101».

eyJpdiI6InlZbUF0UHN0TTlNNUtjeWQveWtvcFE9PSIsInZhbHVlIjoiTlo4Wi9reEhkMUM2WFR2ak16RU8veDRLYWNlTkt2ck9sd1BFZWk0b2h1bnVBRzZ4VHlYaVUvZ1B3YlhFamIya2RPTlBLMGVZWEFpNG1FUXdRbmNTR2VONVFkLzR5eHE2QXRMZityMlRiTHZjVVJSZ0xXbHlkbGU1MkFpMjA3MGE4ODRMdVVGNFI3N1pBV0xkaEJHTzNNTVZjZ1NjNW9zVlk4MXFUR1lONnVHYUVrQWFJbDE2QU8xcHlIQmFOWk9sSU82U2xhdldjUVpjU1lVbk9yVUxDQmVxcEtIREJmTjRkWXZTNytUUFFxdnZTNllnbWhwME5YMSt3WVVERyt0WVMyMVhTQWcvYWVQUTlwMmNKVUVUUzdpU2NBYmJKSW5QNHJBK2ltMklnM3c5MFVmWHlzdzloSGlVWlphL1ZZdERSSXpOK241QzBwWWxoUUhwdVZjK2daZEdTR3AwbjY4RDI4SkM3YVkyd1JCL1UyNnV1YmRBcTRmblVhZmo2UEJrUVV6ckllYmF4M0NmOFFGY0kyRUdTb2lLNGVjNS96NEVNWUsxaGtmYWxhZDlRcXVjUGp3eUczSS9TZTUwZUN4UiIsIm1hYyI6IjhlNzEzYTU1ZGJmNTA1MTE2MTY0YmQxMmI4NmQ5OGI3MjgwZWQ0ZDAwNGJmMWY5ZmI4ZmM5MmNhMGNjYzQ3MmQiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6ImpNcUQ5NlFySzF0U2FXL090TTZ4V1E9PSIsInZhbHVlIjoiRm1TdWtVSThPMjhkQWxhSUxuUWVMMDkySExhM3BtaFUyRUZFR0ZRS2lwN3NubmZ1VzZuSkpyS01KbUs4dmJQeUp1eTRsSnRuZ2F2Nm5SQUs2RXpkbllZZCtuTE00azRtZm5hN1llZG5wUXR0cjFNNS9GV0RWUFlFSlZYbi9LQzZYeVl6VG1XaHFwTFltOE5jTCtWS2hiTVZ1K0xRK0h1cmNBZU5HSzh6a1M5VGlJWDBrd21ncnVzQWlPU01UUk9hZGQ0L2NFajF2MXRFMW40V1RJRCs1bkZCaHpGK29ndk52SmRKK01LUFViVHhFT0VDL1FJeXJRTG9kYm4rQldrT3lMWWR4R3VPQnI0MXRLMW1QSUNoTm9RMXB3eGFrZXdsd1k5cTR2Q0c3WGhET09WUnJGZDZoRVJJcFF1MFNaT2xCWVhybDQwYWpUMHR2Z3g2VCtabUJURWxPaVRuUXBBTTBHS1JOektNd1FreUZIRUVMb2hmM2VhQituQ2JEd05GRTBkSmp4aU9hWUxTQkVHUXFlSWtxVUR2OGFiZ2V0WFNqaWdTM3dFZEJtVzZzYzVrbHRlNVdIeXB6dWtwczd4YnRiWHkzb0hxQmxQYVpSaWpIemEyeHlFekdpdE5WZ0tXa2lPdnEvQ2hxWERDSE5xaU41Vm02bEtWcExMaG5nbFBFMU0reDlZaVJBZmQveFVxUUp0UXJEU0t4ZGkrOXcrazdlQXU0K2ZNQVR3ZHdEb3VNTVlZblZaRElySEk2b3dJWXB6eHBySWI5Ym9oQS90dUZnVENZV1EycmdOQml5VndSYlpZbm5qcEh1eEZERmoveGE2SFI5TVdjaks1SVJEViIsIm1hYyI6IjJiMzZiNzExMmE3NGQ3ODlhMWJkN2FkNGY0YTUwM2NjZWM5MWEwZGU5ZGMzMjQ1MzMzNTE0Y2IyM2NhYjNjNmYiLCJ0YWciOiIifQ==
