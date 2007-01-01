Шапша рассказал, где в Калужской области сбили беспилотники
В ночь на субботу, 2 мая, силы ПВО уничтожили восемь беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.
БПЛА сбиты на территориях Думиничского, Кировского, Людиновского, Малоярославецкого, Тарусского и Куйбышевского районов, а также на окраине Калуги.
На местах работают оперативники.
Предварительно, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь