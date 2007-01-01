Шапша рассказал, где в Калужской области сбили беспилотники

В ночь на субботу, 2 мая, силы ПВО уничтожили восемь беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.

БПЛА сбиты на территориях Думиничского, Кировского, Людиновского, Малоярославецкого, Тарусского и Куйбышевского районов, а также на окраине Калуги.

На местах работают оперативники.

Предварительно, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.