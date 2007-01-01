В Калуге два человека погибли в сгоревшем доме
Трагедия произошла в ночь на пятницу, 1 мая, в СНТ «Экспресс» на железнодорожной станции Тихонова Пустынь, сообщили в прокуратуре региона.
Огнем уничтожен дачный дом.
- В результате пожара скончались два человека, - заявили в прокуратуре.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства. На месте работают криминалисты.
