В Калуге сгорел дом, пострадали люди
В ночь на пятницу, 1 мая, пожар произошёл в СНТ «Экспресс» на железнодорожной станции Тихонова Пустынь, сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области.
Огнём полностью уничтожен дачный дом.
- Есть пострадавшие, - говорится в сообщении пожарных.
Информация о состоянии людей ещё уточняется.
На месте ЧП работали три расчета спасателей.
