В Калуге сгорел дом, пострадали люди

В ночь на пятницу, 1 мая, пожар произошёл в СНТ «Экспресс» на железнодорожной станции Тихонова Пустынь, сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области.

Огнём полностью уничтожен дачный дом.

- Есть пострадавшие, - говорится в сообщении пожарных.

Информация о состоянии людей ещё уточняется.

На месте ЧП работали три расчета спасателей.