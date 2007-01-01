В Людиново загорелся тамбур в жилом доме
Пожар произошёл вечером в четверг, 30 апреля, рассказали в Главном управлении МЧС по Калужской области.
Около 20:10 спасателям поступил вызов с улицы Герцена.
Там произошёл пожар в тамбуре жилого дома.
Как сообщили в МЧС, никто из людей в результате этого ЧП не пострадал.
О причинах возгорания пока не сообщается.
