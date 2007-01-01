Обнинск
+1...+2 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия Дача сгорела в Калужской области
Происшествия

Дача сгорела в Калужской области

Дмитрий Ивьев
30.04, 15:10
0 44
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Пожар в поселке Воротынск Бабынинского района произошёл днём в четверг, 30 апреля. Об этом рассказали в Главном управлении МЧС по Калужской области.

Около 14:00 спасателям поступила информация, что горит дом на улице Парковой.

На место выезжали два расчета пожарных.

По предварительным данным, никто из людей не пострадал.

Причины возгорания ещё устанавливаются.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Новости компаний
18+