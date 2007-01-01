Дача сгорела в Калужской области
Пожар в поселке Воротынск Бабынинского района произошёл днём в четверг, 30 апреля. Об этом рассказали в Главном управлении МЧС по Калужской области.
Около 14:00 спасателям поступила информация, что горит дом на улице Парковой.
На место выезжали два расчета пожарных.
По предварительным данным, никто из людей не пострадал.
Причины возгорания ещё устанавливаются.
