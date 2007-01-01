Опубликованы фото с места взрыва газа в Калужской области
Инцидент произошел около 13:00 в четверг, 30 апреля, в городе Ермолино Боровского района на улице Русиново.
По предварительным данным, взорвался бытовой газ в квартире на первом этаже жилого дома.
Пострадал один человек. Его с ожогами доставили в больницу.
Прокуратура Калужской области сообщила о проведении проверки. Точные обстоятельства этого ЧП устанавливаются.
