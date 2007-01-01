Обнинск
+1...+2 °С
Прислать новость
Свернуть
Опубликованы фото с места взрыва газа в Калужской области
Опубликованы фото с места взрыва газа в Калужской области

Дмитрий Ивьев
30.04, 18:32
0 95
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Инцидент произошел около 13:00 в четверг, 30 апреля, в городе Ермолино Боровского района на улице Русиново.

По предварительным данным, взорвался бытовой газ в квартире на первом этаже жилого дома.

Пострадал один человек. Его с ожогами доставили в больницу.

Прокуратура Калужской области сообщила о проведении проверки. Точные обстоятельства этого ЧП устанавливаются.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
чп
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Новости компаний
eyJpdiI6IlVwenp5VUJNN2loanBtNlNBRTJMWHc9PSIsInZhbHVlIjoiZWZYMzJxcjZRQ1ZZUHRmNU9xeEpSa3Nra2YvZVZ2V3FobVJNVE83aVFPQjhMRjFvTkxRaDVvb05TaUU3c05mUHhIM1NNT1FveS9halVTN0hBeVRQSVljOERxUFVKTGJEOW55a3V1MEtoOE11TDFMdmptd0ZUNlR1dE54WTRscXJCUFkycjN4R20wcUdzcGRjZ205T1M2R2xmNmozWjR3VE1Wb2o2NXg4dUZ5c3VlalQwRjBCaUhic1FpOCtGWVhJWGpwU1lWRnVKd0tOZWZ5OTBUQlBoT3ppR1lKUWs0TXd1M3d2blpsMnpKZlBTdERyaHFMZmpWM1VhV1VheXlZRUNMK2M2MnBjNkNvZkM2SmxKN28vTzVJaUN3SVV0T0FvM01tNkZXNlUwWkpWYUx6ZEVXU3I2TTB2aFJZdExQM3dZRXpBM1FheDY2Mm9CcHJ0YnNuS1Z0blQ3TUlVT00zUEVUWFQ5KzVYVnRoYld4d2dLS05ESlNtN2Qyd2J6b1JYTWl1aVpWWEQ0QktGUW13cEZzUkZ2bTlLL2xVT21sdkg4bDJhUEhuTitGYXMzVnV2eFozbFFiZVNkemNQb1JHMXhxSWw4WTVYK3RRQ0dzWlZWNUdGbG85Yk9MRmhwYUxVSkFHaUk3Tm9CSStNaWt0c3JmNm9GU2FXSnQzWkVWWVdXdXkvZXV1QlB6YklETVp4WVlKQmdtNmtQRTFEdUhnVjNSNXlUY2FPdVdTUFdzRElQcy8xV2FtbGtuTGlUUjl4dU5mZ09SUlFtMkdDQlA4MGNYTjdMVDBURDBHOTZTUWh1THhXNHRSNURwa29DOU9RVlkraFpJWVNYcUFUd29LbCIsIm1hYyI6ImY4MTdkYjg4MTYxMDAwNTg2OTk4MzM0ZjQzNmJlNDU5YmIzMmRmOTY0YTY0Yjg0MDVlZTI0N2VlYjFhMjk4N2YiLCJ0YWciOiIifQ==
18+