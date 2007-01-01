Дача сгорела в Калужской области
Пожар произошёл утром в среду, 29 апреля, в СНТ «Энтузиаст» в Малоярославецком районе.
Вызов спасателям поступил около 10:30, рассказали в Главном управлении МЧС по Калужской области.
По предварительной информации, огнём уничтожен деревянный дачный дом.
При этом обошлось без пострадавших людей.
Точные обстоятельства этого пожара ещё устанавливаются.
