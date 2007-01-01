Дача сгорела в Калужской области

Пожар произошёл утром в среду, 29 апреля, в СНТ «Энтузиаст» в Малоярославецком районе.

Вызов спасателям поступил около 10:30, рассказали в Главном управлении МЧС по Калужской области.

По предварительной информации, огнём уничтожен деревянный дачный дом.

При этом обошлось без пострадавших людей.

Точные обстоятельства этого пожара ещё устанавливаются.