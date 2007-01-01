В Калужской области мотоциклист сбил шестилетнюю девочку
Авария произошла в городе Сосенский Козельского района.
По предварительной информации, 19-летний мотоциклист сбил маленького ребенка на пешеходном переходе.
Молодого байкера инспекторам полиции передали сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, которые случайно оказались на месте происшествия.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства этой аварии.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь