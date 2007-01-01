В Калужской области 35-летний водитель пострадал, врезавшись в дерево
В полиции сообщили подробности про аварию на трассе А108 в Жуковском районе.
По предварительной информации, примерно в 6:40 утра 35-летний водитель «Альфа Ромео» не справился с управлением рядом с деревней Пантелеевка.
Машина съехала в кювет и врезалась в дерево.
Травмы получил сам автомобилист. Врачи оказали мужчине помощь.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь