Главная Новости Происшествия В калужском лесу нашли минометную мину
В калужском лесу нашли минометную мину

Дмитрий Ивьев
29.04, 07:35
0 405
Инцидент произошёл во вторник, 28 апреля, в Хвастовичском районе.

Боеприпас времен Великой Отечественной войны находился в лесу рядом с деревней Теребень.

Спасатели обезвредили опасную находку, рассказали в Главном управлении МЧС по Калужской области.

Никто из людей не пострадал.

В МЧС призывают калужан, нашедших боеприпасы, сразу звонить 112.

