В калужском лесу нашли минометную мину
Инцидент произошёл во вторник, 28 апреля, в Хвастовичском районе.
Боеприпас времен Великой Отечественной войны находился в лесу рядом с деревней Теребень.
Спасатели обезвредили опасную находку, рассказали в Главном управлении МЧС по Калужской области.
Никто из людей не пострадал.
В МЧС призывают калужан, нашедших боеприпасы, сразу звонить 112.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь