В Калуге загорелся жилой дом
Вечером во вторник, 28 апреля, пожар произошёл на улице Маяковского.
Сообщение о возгорании спасателям поступило около 19:30, рассказали в Главном управлении МЧС по Калужской области.
Горел частный жилой дом. При этом есть пострадавшие люди, уточнили спасатели.
Причины этого возгорания, а также информация о состоянии людей уточняются.
