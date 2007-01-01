В Калуге загорелся жилой дом

Вечером во вторник, 28 апреля, пожар произошёл на улице Маяковского.

Сообщение о возгорании спасателям поступило около 19:30, рассказали в Главном управлении МЧС по Калужской области.

Горел частный жилой дом. При этом есть пострадавшие люди, уточнили спасатели.

Причины этого возгорания, а также информация о состоянии людей уточняются.