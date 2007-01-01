В Обнинске возбудили уголовное дело после пожара с тремя погибшими

Трагедия произошла в ночь на вторник, 28 апреля, на улице Королева.

Погибли двое взрослых и девочка.

- Предварительная причина смерти - отравление угарным газом, - сообщили в Управлении Следственного комитета по Калужской области.

Местные жители в соцсетях сообщают, что погибла семья, которая жила по соседству с той квартирой, в которой произошёл пожар.

Точные обстоятельства следователи будут устанавливать в ходе расследования. Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».