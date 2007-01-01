В Обнинске возбудили уголовное дело после пожара с тремя погибшими
Трагедия произошла в ночь на вторник, 28 апреля, на улице Королева.
Погибли двое взрослых и девочка.
- Предварительная причина смерти - отравление угарным газом, - сообщили в Управлении Следственного комитета по Калужской области.
Местные жители в соцсетях сообщают, что погибла семья, которая жила по соседству с той квартирой, в которой произошёл пожар.
Точные обстоятельства следователи будут устанавливать в ходе расследования. Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь