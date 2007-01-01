В Тарусе снег повалил деревья и оборвал провода
Глава района Михаил Голубев утром 27 апреля сообщил, что ситуация сложная.
- Коммунальные и дорожные службы устраняют последствия непогоды, - заявил он. - В усиленном режиме работают пять бригад энергетиков.
Он попросил жителей быть бдительными, так как прогноз погоды неблагоприятный.
- Обходите деревья, не приближайтесь к оборванным провода, будьте аккуратными на дорогах, - призвал Голубев.
