В Калуге «Шкода» врезалась в дерево
Авария произошла вечером в пятницу, 24 апреля, на Грабцевском шоссе.
По предварительной информации, водитель легковушки не справился с управлением и съехал с дороги около 19:00.
Очевидцы сообщают, что «Шкода» въехала в дерево.
По данным Главного управления МЧС по Калужской области, травмы получил один человек.
Точные обстоятельства станут известны позже.
