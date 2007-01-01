В Калуге «Шкода» врезалась в дерево

Авария произошла вечером в пятницу, 24 апреля, на Грабцевском шоссе.

По предварительной информации, водитель легковушки не справился с управлением и съехал с дороги около 19:00.

Очевидцы сообщают, что «Шкода» въехала в дерево.

По данным Главного управления МЧС по Калужской области, травмы получил один человек.

Точные обстоятельства станут известны позже.