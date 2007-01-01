В Калуге пьяный водитель сбил инспектора ДПС
Инцидент произошёл ещё 19 апреля, сообщили в пятницу в региональном управлении Следственного комитета.
На жителя села Воскресенское завели уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти.
По версии следствия, сотрудник ДПС жезлом подавал сигналы об остановке водителю «Нивы», который двигался по дороге извилисто, но автомобилист не остановился.
- Обвиняемый, управляя автомобилем ВАЗ-Нива в состоянии алкогольного опьянения, отказался выполнить законные требования сотрудников ДПС об остановке автомобиля, - прокомментировали в СК. - Водитель продолжил движение и совершил наезд на сотрудника Госавтоинспекции, причинив ему телесные повреждения.
Подозреваемого по решению суда отправили в СИЗО. Сейчас ведется расследование.
