В Калуге пьяный водитель сбил инспектора ДПС

Дмитрий Ивьев
24.04, 12:14
Инцидент произошёл ещё 19 апреля, сообщили в пятницу в региональном управлении Следственного комитета.

На жителя села Воскресенское завели уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти.

По версии следствия, сотрудник ДПС жезлом подавал сигналы об остановке водителю «Нивы», который двигался по дороге извилисто, но автомобилист не остановился.

- Обвиняемый, управляя автомобилем ВАЗ-Нива в состоянии алкогольного опьянения, отказался выполнить законные требования сотрудников ДПС об остановке автомобиля, - прокомментировали в СК. - Водитель продолжил движение и совершил наезд на сотрудника Госавтоинспекции, причинив ему телесные повреждения.

Подозреваемого по решению суда отправили в СИЗО. Сейчас ведется расследование.

Новости по тегу
происшествие
