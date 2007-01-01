Пожар произошёл в Медынском районе
Рано утром в среду, 22 апреля, два расчёта спасателей выезжали в деревню Мансурово Медынского района.
Там сгорела хозяйственная постройка рядом с частным домом, сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области.
По предварительной информации, никто не пострадал.
Причины этого возгорания в Мансурово ещё устанавливаются.
