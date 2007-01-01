Водитель несколько раз грубо нарушил ПДД, чтобы обматерить мать с ребенком

Инцидент произошел в среду, 22 апреля в Калуге на улице Суворова

Около девяти утра калужанка вела свой автомобиль по Плеханова, когда между ней и впереди идущей машиной попытался вклиниться черный «Митсубиси», что чудом не привело к столкновению.

Обиженный торопыга начал преследование потерпевшей и догнал ее на улице Суворова. Там сначала выехал на встречку, подрезал и ударил по тормозам снова спровоцировав опасную ситуацию и перекрыв движение.

После этого, бросив машину на зебре, вышел из нее на разборки.

- В моем автомобиле в детском кресле на переднем сиденье находилась 6-летняя дочь, - рассказала нам женщина, которая стала жертвой неадеквата. - Водитель кроссовера видел ребенка, однако это не остановило его. Заблокировав мой автомобиль, он вышел из машины и начал матом выкрикивать в наш адрес оскорбления.

Вылив на ни в чем не повинных людей свой негатив, уехал с места конфликта.

Заявление и запись с видеорегистратора уже переданы в полицию для правовой оценки.