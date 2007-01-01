Происшествия

В Калужской области из-за палов травы выгорело 46 гектаров

Дмитрий Ивьев
22.04, 11:24
Такие данные зафиксированы по состоянию на 22 апреля, сообщили в Главном региональном управлении МЧС.

За последние сутки зарегистрированы 23 выезда спасателей на пал травы, общая площадь - 12,327 га.

- Люди жгут траву, думая, что зола удобряет почву, или считают её мусором, от которого нужно избавиться, - рассказывали ранее в правительстве. - Но на самом деле огонь убивает всё живое вокруг и мгновенно перекидывается на дома, машины и леса. Напоминаем, что за поджог сухой травы предусмотрена административная и уголовная ответственность, если они приведут к уничтожению имущества.

Новости по тегу
чп
