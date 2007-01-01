В Калуге сбили электросамокатчика
Вечером во вторник, 21 апреля, авария произошла на улице Воскресенской.
По предварительной информации, около 19:00 там столкнулись легковой автомобиль «Киа» и человек, ехавший на прокатном электросамокате.
В главном управлении МЧС по Калужской области сообщили, что в результате этой аварии есть пострадавшие люди.
Точные обстоятельства происшествия и информация о состоянии пострадавших ещё уточняются.
