В Калуге сбили электросамокатчика

Вечером во вторник, 21 апреля, авария произошла на улице Воскресенской.

По предварительной информации, около 19:00 там столкнулись легковой автомобиль «Киа» и человек, ехавший на прокатном электросамокате.

В главном управлении МЧС по Калужской области сообщили, что в результате этой аварии есть пострадавшие люди.

Точные обстоятельства происшествия и информация о состоянии пострадавших ещё уточняются.