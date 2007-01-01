В Калуге ищут очевидцев ДТП на Южном обходе

Эта авария произошла днём 17 февраля недалеко от поворота на Чижовку.

По предварительным данным полиции, около 16:10 водитель грузовика Beiben двигался в сторону Тулы, превысил скорость и врезался в попутную «Ладу Ларгус».

У водителя легковушки зафиксированы тяжелые травмы.

Во вторник, 21 апреля, Госавтоинспекция объявила о поиске очевидцев.

- В своем объяснении водитель автомобиля Beiben пояснил, что перед ним по правой полосе движения двигался грузовой тентованный автомобиль «Газель» государственный регистрационный знак, которого не установлен, - отметили в полиции.

Если у вас есть данные об этом происшествии, обратиться можно на улицу Салтыкова-Щедрина, 70а или по телефону: 8 - 4842 - 50-16-34.