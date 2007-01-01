В Калуге ищут очевидцев ДТП на Южном обходе

Дмитрий Ивьев
21.04, 16:39
Эта авария произошла днём 17 февраля недалеко от поворота на Чижовку.

По предварительным данным полиции, около 16:10 водитель грузовика Beiben двигался в сторону Тулы, превысил скорость и врезался в попутную «Ладу Ларгус».

У водителя легковушки зафиксированы тяжелые травмы.

Во вторник, 21 апреля, Госавтоинспекция объявила о поиске очевидцев.

- В своем объяснении водитель автомобиля Beiben пояснил, что перед ним по правой полосе движения двигался грузовой тентованный автомобиль «Газель» государственный регистрационный знак, которого не установлен, - отметили в полиции.

Если у вас есть данные об этом происшествии, обратиться можно на улицу Салтыкова-Щедрина, 70а или по телефону: 8 - 4842 - 50-16-34.

eyJpdiI6IkZvczI1Y2tITVRSSmhmOHByRXl2TUE9PSIsInZhbHVlIjoidFlOODRQa3g0dWJXZ1RYVXpvRjJxb0xuLzQ1cVltYjFUS08vcy9HRUJ4SHd6aXFjSlgrRFZhTnpTL01QVG4wZDgrM3ErcTI2MWorSWVKTU5LVTVkNGREWkxhVE9PRlFoemhWNVpnRmVDUVZ2NlhvTDRWVkF6SWVLclVhYUROb0VZVUppL2thdnhvRzE0QWN5SlNXMWV0N2Ura2FCQ1JQampSM0VvR2JpRnhTc0ZPcERXZEFHVVRXOXZUSWY0b3U5TUJBVEttOXJNeERuUFhHdWdUK1p6ZTlheUFCcmYvQUVxQ3RmRnlLeUFBQjZYcm55a1MwcjlQMUJ4eVBBY0l1M3pNRk1mZThqWjlqcGZ0VzhiZFJVQURUbUp0OTkyeHVkV2h4NDZuY1BYaFFoWXNiczFLS1l1cVBqNlJaTzlvQ3Arb1lkZ2dvQXFkMXVvc203aTNxZGNNNVZPUHZIc2NsZTd6TTdTbERyZXdiNzU0UTVqOHpRYjBVVW84WnpuZFY5akpDZ2QxUU8xUFFEQzFsVVRtZEcxS1FMU3JoZHplU3N0RHRjN1gyUHJiZCtyVk1DVUN4WkhvZUZPd2dHV2ptcyIsIm1hYyI6Ijc3ZjFiNGRjMGQ1MzA4NWNjMzc5OTFjYmM3M2MyOGQxYmMzMjY5ZjQ1MzYzMzYxNWY2MTIxZWZjZjUzYmM4YmIiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6IjBiOEd5SHUzaUNtWjRHMUM5RFl4b2c9PSIsInZhbHVlIjoiK1BvdGFsK0toTXRodCtMbU9SbzZxRzhDOTU5T21aOFJOQ3FXYjJyL01zVzRJWlcyRE9Sdk4wQWZkZ3E5U01jK3RVZGdLaDVub2RjQkh5RHZxUG1HQ3pTZ3B0SjFFeHI2YitCWHZPcmpCQktreTkzWHY1RkJZZ3lUWVExZk9uY0FheTRzTEp4aWZDVVFpL1pER25jVlBrZEhmMWdYWGpRUzdZMHVObGpIYTJ2OXJVQTByeWJxakhxM2I3alYzcWJsMG14TlRpeGt0aWVKbkplUm1CcFRIZE9sc0Q0T1ZCemg0RXBVT3dJRkJEcm1Pd3B1dkZNeGE2RUJOVEd2RmpSRmxQM0o3WHRSRVJvZng4a3JmaXppaUpyc0U3OVFJZlhrWXNOQjhEbkRwa2RTNzljdC9RZ0FUa05QWW9ldVdHQTB0ekx4UlAwajhPMmV0Y0NBUGtEbVY4bDZyYjZPQXFUQjVUdXRwZWxMUUNxSVhLL2IrYWZXOU92QkJOK1c1YVl0aStabkFCVlREK0o5NFRSY3F1MTNHQ3l0Yzdkb1AyVEFJdXo2anFyNW52Z0tuTkQ3eWFyWGxuTmR5S25aOWVDdmF5UjBteVhpNDhWMTU2UjBJcHYwNjFzWmJJUC96K2daRkJjeW0wTjBuVWM0YjJkQ3N1MGNvYW93bEpVS0VMMkFlVzV5a24zSDREQnVVeW1BT3Y2TkxRV09YVzVrbzBQNWc0NVgxdndiQ0E2M05OaU1nQm9DTFp1b0ZmL3lrTU9jUHBFRGIreXBmNDdkZ2grbXVuOWJlem92SENneU5UTy9pWEYxT0xOeXZXMEs2MWNSTURDQXB3VnEzUnowd09KZiIsIm1hYyI6ImU4NTJlYmMyYTJmMTNjYzI3MTg1N2I5YzIyYjlmYjQ5Y2E2ZDJkMWE5MzMxZWMzMDdmMGQzMmZmN2MzMTdjNzMiLCJ0YWciOiIifQ==
