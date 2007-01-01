Снаряды военных времен нашли в Калужской области
Их обнаружили в понедельник, 20 апреля, в Барятинском районе, сообщили в Главном управлении МЧС по региону.
В лесу рядом с деревней Плетни находилась минометная мина.
А в километре от деревни Цветовка, также в лесу, обнаружены шесть минометных мин, два артиллерийских снаряда и две гранаты.
Все боеприпасы удалось обезвредить.
