Снаряды военных времен нашли в Калужской области

Дмитрий Ивьев
21.04, 10:26
Их обнаружили в понедельник, 20 апреля, в Барятинском районе, сообщили в Главном управлении МЧС по региону.

В лесу рядом с деревней Плетни находилась минометная мина.

А в километре от деревни Цветовка, также в лесу, обнаружены шесть минометных мин, два артиллерийских снаряда и две гранаты.

Все боеприпасы удалось обезвредить.

