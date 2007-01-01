В Калужской области водитель мопеда пострадал в ДТП
Вечером в воскресенье, 19 апреля, авария произошла в деревне Малые Савки Кировского района в районе дома №1 на улице Дачной.
По предварительной информации, 52-летний мужчина ехал на Оке, на перекрестке поворачивал налево и не пропустил встречный мопед.
Травмы получил второй 52-летний мужчина, управлявший мопедом «Альфа».
