В Калужской области водитель мопеда пострадал в ДТП

Вечером в воскресенье, 19 апреля, авария произошла в деревне Малые Савки Кировского района в районе дома №1 на улице Дачной.

По предварительной информации, 52-летний мужчина ехал на Оке, на перекрестке поворачивал налево и не пропустил встречный мопед.

Травмы получил второй 52-летний мужчина, управлявший мопедом «Альфа».