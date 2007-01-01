В Калуге сбили мужчину, перебегавшего дорогу
В полиции сообщили подробности о ДТП, которое произошло в ночь на 19 апреля на улице Гурьянова в районе дома №69.
По предварительной информации, 49-летний водитель «Рено Логан» ехал со стороны улицы Карачевской и сбил 52-летнего пешехода, который перебегал проезжую часть не по переходу.
С травмами пострадавшего пешехода доставили в больницу.
