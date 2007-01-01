Ещё одна баня загорелась в Калужской области

Днём 19 апреля пожар произошёл в селе Лазинки Спас-Деменского района.

Около 14:00 в дежурную часть поступил вызов с улицы Фестивальной.

Там рядом с частным домом загорелась баня.

Огонь удалось потушить, здание полностью не уничтожено.

На место происшествия выезжали два расчёта спасателей, рассказали в Главном управлении МЧС по Калужской области.