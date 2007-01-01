В Кирове сгорела машина

Пожар в районном центре произошёл днём в воскресенье, 19 апреля.

Около полудня на улице Красный Бор вспыхнул легковой автомобиль.

В машине уничтожены почти все сгораемые конструкции.

По предварительной информации Главного управления МЧС по Калужской области, никто из людей не пострадал.

Причиной возгорания называют техническую неисправность.