В Калужской области подростки надругались над могилами
Инцидент произошёл на городском кладбище в Думиничах, сообщил глава района Сергей Булыгин.
Повреждены несколько могил.
Полиция уже нашла подозреваемых – это двое несовершеннолетних. Но подробностей МВД ещё не сообщало.
- Поручил ответственным службам в кратчайшие сроки навести на кладбище порядок, - рассказал 19 апреля Булыгин.
