Мотоциклист пострадал в аварии в Ульяново
ДТП произошло в районном центре днём 18 апреля, сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области.
На улице Первомайской около полудня байкер на «Хонде» столкнулся с легковым автомобилем «Фольксваген».
Кто был виновником происшествия, пока не уточняется.
По предварительным данным, травмы получил мотоциклист.
