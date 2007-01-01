Мотоциклист пострадал в аварии в Ульяново

ДТП произошло в районном центре днём 18 апреля, сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области.

На улице Первомайской около полудня байкер на «Хонде» столкнулся с легковым автомобилем «Фольксваген».

Кто был виновником происшествия, пока не уточняется.

По предварительным данным, травмы получил мотоциклист.