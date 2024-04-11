Скутерист попал под «Хавал»

Авария произошла вечером 10 апреля на четвертом километре дороги Калуга – Перемышль – Белев – Орел.

По предварительным данным полиции, водитель автомобиля разворачивался и сбил мужчину на скутере.

Пострадавшего с травмами доставили в больницу.