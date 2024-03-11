В Калуге ищут родственников 46-летнего мужчины

С 26 декабря прошлого года Андрей Малярчук находится в больнице.

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» 11 марта опубликовал его новую фотографию.

Любую информацию об этом человеке можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.